بايدن يقدم مهلة زمنية لإسرائيل لوقف الحرب ويحذر من نفاذ الموعد

باشر كبار القادة العسكريين والاستراتيجيين الأميركيين التباحث مع القادة السياسيين والعسكريين في تل أبيب حول جدول زمني مدة الحرب والتفاهم على إنهائها.

وبدأ هذه المحادثات مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يوم الخميس، وسيليه رئيس أركان الجيش الأميركي تشارلز براون، يوم الجمعة، ثم وزير الدفاع لويد أوستن، يوم الاثنين.

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وبحسب مصدر إسرائيلي اطلع على لقاءات سوليفان في تل أبيب، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن، معنى بتطويق الصدام المباشر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفق مصادر مطلعة، أوضح سوليفان للمسؤولين في إسرائيل أنه حان الوقت لوضع جدول زمني للحرب، وإنه سيقدم لإسرائيل مهلة أميركية مدتها بضعة أسابيع فقط لإنهاء الحرب.

وقال مصدر سياسي للقناة 12، إن بايدن بعث سوليفان إلى تل أبيب للتأكد من أن الرسالة الأميركية بأن الساعة الرملية على وشك النفاذ.

وأكد أنه، وعلى الرغم من تصريحات نتنياهو المتمردة، فقد أعد مجلس الحرب بقيادته، جدولاً زمنيا يشتمل على تجاوب جزئي مع الجدول الأميركي، حيث ستنهي إسرائيلي بحلول نهاية كانون الثاني المقبل، مرحلة القتال العنيف، علما بأن واشنطن كانت تسعى لإنهاء هذه المرحلة قبيل عطلة أعياد الميلاد 25 من الشهر الحالي.

كما طلب "كابينيت الحرب" الإسرائيلي من واشنطن بضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال العنيف لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة.

وفيما يتعلق باستكمال مخطط القضاء على حماس، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هذه المرحلة تعد الأطول في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





