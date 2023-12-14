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كيربي: يمكن إنهاء الحرب في حال سلمت حماس سلاحها

Lebanon 24
14-12-2023 | 15:23
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي  إنه يمكن إنهاء الحرب الآن إذا ألقت حماس سلاحها وسلمت جميع المسؤولين عن هجمات 7 تشرين الأول.
وأضاف خلال تصريحاته لقناة الجزيرة: "نعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس"، وطالب إسرائيل بالانتقال من المرحلة الأكثر كثافة إلى المرحلة الأقل بأسرع وقت ممكن. 
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واعتبر كيربي أن استخدام القنابل الغبية في الحرب يعود إلى شركائنا الإسرائيليين ولكن نريدهم أن يكونوا أكثر دقة، مشيراً إلى إسرائيل أن تكون أكثر دقة في استخدام القنابل في عمليات القصف لتقليل الإصابات بين المدنيين.
وحول وقف إطلاق النار قال "لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار لأنه يسمح لحماس إعادة ترتيب أوضاعها في المعركة، بل نحاول تحقيق هدنة إنسانية مؤقتة بهدف إدخال المساعدات وإخراج الرهائن.


المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - وكالات
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