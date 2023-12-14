مساء اليوم... جيش دولة عربيّة نفّذ إنزالاً جويّاً فوق غزة (صور)

نفذ الجيش الأردني، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني "غزة 76".



ورافقت طاقم الطائرة، الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي. (العربية)

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