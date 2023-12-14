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عربي-دولي

مستشرق إسرائيلي: لو بقي مقاتل فلسطيني مقطوع الأطراف فيعني أنه انتصر (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2023 | 16:31
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمستشرق الإسرائيلي مردخاي كيدار، عن سر قوة المقاومة الفلسطينية، ومدى قدرة مقاتليها على الصبر، وعن أسباب إخفاق إسرائيل بمواجهتها.
 
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وقال كيدار، في مقابلة تلفزيونية، "لو بقي من حماس مقاتل واحد مقطوع اليد والقدم ووقف على أنقاض مسجد ولوح بإشارة النصر، ورفع علامة النصر، فيعني هذا أنه انتصر، لأن أولاده وأحفاده سيكملون من بعده المسيرة يجب أن نفهم أن هناك معايير وأفكار مختلفة".
واستدرك ذاكرا الآية القرآنية "إن الله مع الصابرين" قائلاً، "في مفهوم المسلمين فإن الله مع الذين لديهم المقدرة على الصبر طويلاً، بينما نحن ليس لدينا كلمة صبر في العبرية.
واعتبر أن الصبر أن يكون مقاتل حماس في النفق لشهر أو اثنين دون أن يرى النهار وبالكاد يأكل، يخرج معه سلاحه ويقاتلنا".

وأضاف، "المجتمع الإسرائيلي يعيش داخل فقاعة، أما الفلسطينيون في غزة يعيشون لأجل الله هم مقاتلون جهاديون، بينما نحن مقاتلو حرية، فنحن لا نخوض حرباً مقدسة".

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