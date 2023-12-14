مستشرق إسرائيلي: لو بقي مقاتل فلسطيني مقطوع الأطراف فيعني أنه انتصر (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمستشرق الإسرائيلي مردخاي كيدار، عن سر قوة المقاومة الفلسطينية، ومدى قدرة مقاتليها على الصبر، وعن أسباب إخفاق إسرائيل بمواجهتها.

شاهد:

مستشرق إسرائيلي يتحدّث عن سرّ قوة المقاومة.

وتذكّر:

في 7 أكتوبر حشدت "كتائب القسام" نحو ألفي مقاتل؛ تمّ إعدادهم كاستشهاديين صنعوا ملحمة "الطوفان" في يومها الأول.

هل يمكن للكيان الغاصب أن يحشد بهذه الروحية ربع هذا العدد؟

أبدا.

هذا هو مجتمعنا وذاك مجتمعهم.

"حصونهم" لن تمنعهم. pic.twitter.com/G4fQfavArS — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 14, 2023 Advertisement



وقال كيدار، في مقابلة تلفزيونية، "لو بقي من حماس مقاتل واحد مقطوع اليد والقدم ووقف على أنقاض مسجد ولوح بإشارة النصر، ورفع علامة النصر، فيعني هذا أنه انتصر، لأن أولاده وأحفاده سيكملون من بعده المسيرة يجب أن نفهم أن هناك معايير وأفكار مختلفة". وقال كيدار، في مقابلة تلفزيونية، "لو بقي من حماس مقاتل واحد مقطوع اليد والقدم ووقف على أنقاض مسجد ولوح بإشارة النصر، ورفع علامة النصر، فيعني هذا أنه انتصر، لأن أولاده وأحفاده سيكملون من بعده المسيرة يجب أن نفهم أن هناك معايير وأفكار مختلفة".

واستدرك ذاكرا الآية القرآنية "إن الله مع الصابرين" قائلاً، "في مفهوم المسلمين فإن الله مع الذين لديهم المقدرة على الصبر طويلاً، بينما نحن ليس لدينا كلمة صبر في العبرية.

واعتبر أن الصبر أن يكون مقاتل حماس في النفق لشهر أو اثنين دون أن يرى النهار وبالكاد يأكل، يخرج معه سلاحه ويقاتلنا".



وأضاف، "المجتمع الإسرائيلي يعيش داخل فقاعة، أما الفلسطينيون في غزة يعيشون لأجل الله هم مقاتلون جهاديون، بينما نحن مقاتلو حرية، فنحن لا نخوض حرباً مقدسة".



