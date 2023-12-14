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عربي-دولي
اعتذار نادر لبوتين.. والسبب؟
Lebanon 24
14-12-2023
|
18:00
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قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاراً نادراً حينما شكت امرأة متقاعدة له من ارتفاع أسعار البيض.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي يعقدها بوتين في نهاية العام مع الإعلام ومع أفراد الشعب ممّن يتصلون من جميع أنحاء روسيا، ظهرت المتقاعدة إيرينا أكوبوفا وهي جالسة على طاولة مطبخها وتخاطب الرئيس عبر تقنية الفيديو.
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وشكت من أن أسعار البيض وصدور الدجاج وأجنحتها ارتفعت بقدر كبير.
وقالت: "يا فلاديمير فلاديميروفيتش، ترفّق بالمتقاعدين! لا نحصل على ملايين في معاشاتنا. حلّ هذا الأمر، لا يوجد لدينا من نتوجّه إليه". وأضافت: "أنا ممتنة للغاية لك، أعتمد عليك في المساعدة".
ويعكس السؤال المخاوف الحقيقية لدى الروس إزاء تكلفة المعيشة في روسيا، ويأتي بعدما أقرّ بوتين بالفعل أن التضخّم ربما يقترب من ثمانية بالمئة هذا العام.
وقال بوتين: "أعتذر عن هذا، لكن هذا فشل في عمل الحكومة... أعدك بأن الوضع سيُصحح في المستقبل القريب".
وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستعفي 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام المقبل لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت أكثر من 40 بالمئة هذا العام.
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