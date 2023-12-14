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عربي-دولي

إردوغان حذّر بايدن

Lebanon 24
14-12-2023 | 19:30
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نبّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي جو بايدن مساء الخميس الى العواقب الإقليمية والعالمية السلبية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ اندلاعها في 7 تشرين الأول.
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وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس إردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".
وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".
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