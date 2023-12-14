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عربي-دولي

هل تريد أميركا إدانة إسرائيل بسبب انتهاكها لقوانين الحرب في غزة؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 22:59
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كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن واشنطن تجمع معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات "قوانين الحرب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر: "على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم لا يصدرون أحكاماً في الوقت الفعلي حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك قوانين الحرب، إلّا أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بجمع معلومات استخباراتية مفصلة قد تسمح بمثل هذه التقييمات".
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وبحسب محاوري "بوليتيكو"، قامت المخابرات الأميركية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية منذ بداية تصعيد الصراع في 7 تشرين الأول.

وأشارت إلى أن تلك المعلومات تشمل، من بين أمور أخرى، الأهداف التي ضُرِبَت، والأسلحة المستخدمة، والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات.


المصدر: روسيا اليوم
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