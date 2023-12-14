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عربي-دولي

المجر تعطّل مساعدة أوروربية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:20
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أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.


وكتب أوربان على منصة إكس (تويتر سابقاً) "ملخّص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة".
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وكان قد أعلن أوربان أنه امتنع الخميس عن التصويت تأييدا لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منددا بـ"قرار سيء".
وقال أوربان في مقطع مصور نشر على فيسبوك إن "المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية" هذا الخيار "الأحمق" الذي اتخذته الدول الـ26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و"امتنعت تاليا" عن التصويت.
وكرر رئيس الوزراء القومي أن "اوكرانيا غير جاهزة".
وكان اوربان صرح لدى وصوله إلى القمة في بروكسل أن "التوسيع عملية تتضمن تفاصيل من الناحية القانونية وتستند إلى الأهلية. لقد حددنا سبعة شروط، وفي ضوء تقييم المفوضية نفسه فإن ثلاثة شروط من سبعة ليست مستوفاة. هذا يعني أننا لسنا في موقع للبدء بالتفاوض".
وسبق أن هدد اوربان باللجوء إلى الفيتو، علما أن قضايا التوسيع تتطلب إجماع الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. لكنه تراجع في نهاية المطاف.
وكانت حكومة أوربان قد رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة في حربها ضد روسيا وهددت باستخدام حق النقض ضد حزم المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف.
وتتهم هنغاريا أوكرانيا أيضا بانتهاك حقوق الأقلية العرقية الهنغارية في غرب أوكرانيا من خلال تقييد استخدامها للغة الهنغارية في المدارس. (سكاي نيوز)
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