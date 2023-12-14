19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مطار ليبي يتوقف عن العمل بسبب خلاف أمني على تهريب كمية كبيرة من الذهب
Lebanon 24
14-12-2023
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مطار مصراتة الدولي بغرب ليبيا تعليق رحلاته ابتداء من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
فيما كشفت وسائل إعلام ليبية أن وقف الرحلات بمطار مصراتة جاء بسبب خلاف بين أجهزة أمنية وعسكرية على تهريب أكبر كمية من الذهب للخارج إلى تركيا.
Advertisement
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - العربية - وكالات
مواضيع ذات صلة
هل سترتفع أسعار الذهب لهذا الأسبوع؟
Lebanon 24
هل سترتفع أسعار الذهب لهذا الأسبوع؟
15/12/2023 09:11:15
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم حي المطار المحاذي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم حي المطار المحاذي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
15/12/2023 09:11:15
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة ل"الجزيرة": الأمطار تفاقم معاناة سكان القطاع خاصة مع تدمير الاحتلال مختلف المرافق
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة ل"الجزيرة": الأمطار تفاقم معاناة سكان القطاع خاصة مع تدمير الاحتلال مختلف المرافق
15/12/2023 09:11:15
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للمديرية العامة للطيران المدني يتعلّق بتدفق المياه إلى المطار... ماذا في تفاصيله؟
Lebanon 24
بيان للمديرية العامة للطيران المدني يتعلّق بتدفق المياه إلى المطار... ماذا في تفاصيله؟
15/12/2023 09:11:15
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مصراتة
ذهب
ليبيا
مطار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة نائب تعرّض لنوبة قلبية أمام البرلمان!
Lebanon 24
وفاة نائب تعرّض لنوبة قلبية أمام البرلمان!
06:26 | 2023-12-14
14/12/2023 06:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهور غاضب.. شمس الكويتية بروب الاستحمام مع زوجها "عايض" شاهدوا الصور
Lebanon 24
الجمهور غاضب.. شمس الكويتية بروب الاستحمام مع زوجها "عايض" شاهدوا الصور
03:48 | 2023-12-14
14/12/2023 03:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول حزبي قدّم استقالته: "مش قارينا الريّس"
Lebanon 24
مسؤول حزبي قدّم استقالته: "مش قارينا الريّس"
02:15 | 2023-12-14
14/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان أبيض مع عريسها.. فنانة شهيرة تعلن ارتباطها رسمياً (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بفستان أبيض مع عريسها.. فنانة شهيرة تعلن ارتباطها رسمياً (صورة)
09:43 | 2023-12-14
14/12/2023 09:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت عارية.. قوى الأمن توقف إمرأة في زحلة وهذه جنسيتها
Lebanon 24
كانت عارية.. قوى الأمن توقف إمرأة في زحلة وهذه جنسيتها
02:22 | 2023-12-14
14/12/2023 02:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:52 | 2023-12-15
هيئة تابعة للبحرية البريطانية: نحقق في حادث قرب باب المندب
01:46 | 2023-12-15
مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مقر أمني جنوب شرق إيران
01:46 | 2023-12-15
بدء البت في طعون الانتخابات الرئاسية المصرية
01:21 | 2023-12-15
بوتين يقدم "اعتذارا نادرا".. ما علاقة البيض؟
01:12 | 2023-12-15
"بالون اختبار"... لماذا تراجعت حماس عن تصريحات "الاعتراف بإسرائيل"؟
01:08 | 2023-12-15
مع فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. القوات الروسية تواصل تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
15/12/2023 09:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24