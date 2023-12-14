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مطار ليبي يتوقف عن العمل بسبب خلاف أمني على تهريب كمية كبيرة من الذهب

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:17
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أعلن مطار مصراتة الدولي بغرب ليبيا تعليق رحلاته ابتداء من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
فيما كشفت وسائل إعلام ليبية أن وقف الرحلات بمطار مصراتة جاء بسبب خلاف بين أجهزة أمنية وعسكرية على تهريب أكبر كمية من الذهب للخارج إلى تركيا.
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المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - العربية - وكالات
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مصراتة

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