مطار ليبي يتوقف عن العمل بسبب خلاف أمني على تهريب كمية كبيرة من الذهب

أعلن مطار مصراتة الدولي بغرب ليبيا تعليق رحلاته ابتداء من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.



Advertisement





فيما كشفت وسائل إعلام ليبية أن وقف الرحلات بمطار مصراتة جاء بسبب خلاف بين أجهزة أمنية وعسكرية على تهريب أكبر كمية من الذهب للخارج إلى تركيا.