Advertisement

عربي-دولي

في 8 مدن أميركية... احتجاجات يهودية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1141374-638382193557968448.jpg
Doc-P-1141374-638382193557968448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات، أمس الخميس، في 8 مدن أميركية بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد "حانوكا"، وعطلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.
Advertisement
في واشنطن، قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن حوالي 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأميركية.
وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.


وقالت الجماعة على منصة إكس "في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول كفى"، وفقا لرويترز.


كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.
وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس انجلوس يوم الأربعاء خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:52 | 2023-12-15
01:46 | 2023-12-15
01:46 | 2023-12-15
01:21 | 2023-12-15
01:12 | 2023-12-15
01:08 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24