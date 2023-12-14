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عربي-دولي

ملوحاً بمصادرة أراضي من القطاع المحاصر .. غانتس: الحرب ستمدد لسنة

Lebanon 24
14-12-2023 | 23:44
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كشف وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الحرب على قطاع غزة قد تتواصل لسنوات "بدرجات متفاوتة من الشدة".
وشدد على أنها لن تنتهي بمعادلة "الهدوء مقابل الهدوء"، ملوحاً بمصادرة أراضي من القطاع المحاصر لـ"أغراض عملياتية"، فيما نفى أن يكون هناك "خلافات" داخلية في إسرائيل حول التصورات بشأن مستقبل قطاع غزة.
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كلام غانتس جاء في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، وقال إن "قوات الجيش الإسرائيلي تشن هجوماً آخذا بالتوسع في عمق الأراضي في غزة، ومهمتنا كمستوى سياسي هي السماح للمقاتلين بمواصلة واستكمال المهمة، في الجنوب والشمال، لإعادة الرهائن والسماح للسكان بالعيش بأمان".
وبحسب غانتس، فإن "أساس الإطار الذي سيمكن من تحقيق الاستقرار الأمني والمدني في الجنوب متفق عليه من قبل معظم أجزاء المجتمع الإسرائيلي، وأجزاء كبيرة منه مقبولة كذلك على شركائنا الأميركيين"، وأضاف أن "حماس جزء من المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ووقف مشاريع التطبيع" مع إسرائيل في المنطقة.
وتابع "يتعين علينا أن نعمل على تحقيق العكس: إزالة التهديد الذي تمثله حماس، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، وبناء واقع إقليمي مختلف يتضمن أيضًا إطارًا للحل في غزة".


المصدر: عرب 48
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