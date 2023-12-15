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عربي-دولي

5 أسباب تمنع "تسوية غزة" بالأرض من الجو.. ما هي؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 00:07
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قال محلل عسكري إسرائيلي إن هناك أسبابا تمنع الجيش من تسوية غزة بالأرض عبر القصف الجوي، أهمها حاجته الماسة إلى معلومات استخبارية إضافة إلى صعوبات أخرى.

وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الخميس، عدد يوآف زيتون 5 أسباب قال إنها تحول دون تحقيق سؤال "لماذا لا تتم تسوية قطاع غزة بالأرض من الجو بدلا من تعريض مقاتلي المشاة بالجيش للخطر خلال معارك في الشوارع الضيقة؟"
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وفي ما يلي الأسباب التي عرضها المحلل العسكري الإسرائيلي:

1- العدد الهائل للأهداف.
2- الحاجة الماسة إلى المعلومات الاستخبارية عقب مقتل العديد من العسكريين الإسرائيليين.
3- الرغبة الأساسية في القضاء على مقاتلي حماس.
4- يوجد عشرات الآلاف من مقاتلي حماس وكميات كبيرة من أسلحتهم داخل مئات من الفوهات القتالية المخفية (في إشارة للأنفاق) بالمباني في العديد من أحياء القطاع، مما يجعل القتال القريب بين الجيش وعناصر حماس أمرا لا مفر منه.
5- الجيش الإسرائيلي يدرك عدم إمكانية مهاجمة كل بيت أو بئر مشبوهة في قطاع غزة بسبب جيش "الإرهابيين الوحشي" في هذه الأماكن (في إشارة إلى مقاتلي حماس) على حد وصف زيتون. (الجزيرة) 
 
 
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