الرئيس الصيني يتحدث عن إمكانية تعزيز التجارة مع أميركا.. هل هي رسائل ودّ؟

نوه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.



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وقال الرئيس الصيني في البرقية، التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها، إن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة ومساحة واسعة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كلام الرئيس الصيني جاء في برقية تهنئة أرسلها شي جين بينغ في يوم 15 كانون الأول بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني.وقال الرئيس الصيني في البرقية، التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها، إن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة ومساحة واسعة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار الرئيس شي جين بينغ، إلى أن التحديث على النمط الصيني يفتح المزيد من الفرص للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأميركية.

كما أكد الزعيم الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التطور الصحي والمستقر والمستدام للعلاقات الصينية الأمريكية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة.





