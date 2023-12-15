أدرعي يكشف هوية جثة المخطوف التي اُنْتُشِلت من غزة.. إليكم من هو

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قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعيإنن الجيش الإسرائيلي تمكن من انتشال جثة المخطوف الياه طولدانو من قطاع غزة.ونشر أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً "بعد عملية التحقق من هويته التي قامت بها جهات طبية وجهات تابعة للحاخامية العسكرية، مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو جيش الدفاع والشرطة أمس الخميس عائلة الرهينة الذي اُخْتُطِف من قبل حماس في يوم السبت الموافق 7.10.23، عن أمر انتشال جثته وإعادتها إلى إسرائيل.