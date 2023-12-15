مع فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. القوات الروسية تواصل تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس

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يواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة جبهات القتال في المعارك الدائرة في جنوب شرقي أوكرانيا، وتحديدا في منطقة إقليم دونباس، خصوصا مع فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتراجع الدعم الغربي العسكري للقوات الأوكرانية.وفي الأسابيع القليلة الماضية، استعاد الجيش الروسي العديد من المناطق التي كان قد فقدها خلال الهجوم الأوكراني المضاد، وسيطر على مناطق جديدة، أهمها في منطقة أفدييفكا إلى الشمال الشرقي من دونيتسك.وأمس الخميس، حقق الجيش الروسي تقدما كبيرا في ضواحي نوفوميخايليفكا، حيث وصل إلى المباني الأولى في المدينة من محورين مختلفين.كما واصل تقدمه جنوبي مارينكا، وبات يسيطر على أكثر من 95 في المئة من المدينة التي رفع عليها العلم الروسي، كما تقدم باتجاه قرية بوبيدا، إلى الغرب من مارينكا.وفي شمال أفدييفكا، تقدم الجيش الروسي شمالا على طول خط السكة الحديد جنوبي المدينة التي شكلت معقلا شرسا للقوات الأوكرانية، التي كانت تقصف مدينة دونيتسك. علاوة على ذلك، سيطرت القوات على أجنحة بلدة ستيبوف، كما سيطرت على معظم أنحاء البلدة.وفي شمال باخموت، واصل الجيش الروسي التقدم على طول خط السكة الحديد شرقي بوغدانيفكا، كما سيطر على المزيد من الخنادق المحاذية للطريق المؤدي إلى تشاسيف يار.وعلى الجبهة الشرقية، تقدم الجيش الروسي باتجاه بلدة روزدوليفكا، وسيطر على جزء من الخندق الذي شيده الجيش الأوكراني في الأشهر الماضية.وفي اتجاه سوليدار، عبرت القوات المسلحة الروسية نهر فاسيوكوفكا وسيطرت على معقل كبير أمام رازدولوفكا. (سكاي نيوز عربية)