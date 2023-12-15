بدء البت في طعون الانتخابات الرئاسية المصرية

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تبدأ اليوم الجمعة في مصر، فترة البت في الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتستمر لمدة يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 كانون الأول 2023.وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفى عالمي.وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من أمس الخميس في تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة وتفصل فيها يومي الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول الجاري.