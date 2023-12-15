Advertisement

عربي-دولي

بدء البت في طعون الانتخابات الرئاسية المصرية

Lebanon 24
15-12-2023 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1141422-638382268692843087.jpg
Doc-P-1141422-638382268692843087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبدأ اليوم الجمعة في مصر، فترة البت في الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتستمر لمدة يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 كانون الأول 2023.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفى عالمي.
Advertisement

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من أمس الخميس في تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة وتفصل فيها يومي الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:48 | 2023-12-15
04:37 | 2023-12-15
03:48 | 2023-12-15
03:43 | 2023-12-15
03:41 | 2023-12-15
03:37 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24