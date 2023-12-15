مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مقر أمني جنوب شرق إيران

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ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرانية أعلنت مقتل 12 شرطيا في هجوم جرى ليلا على مقر قيادة الشرطة بمدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان.ونقل الإعلام الإيراني عن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي في المحافظة قوله إن مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك مما أسفر عن مقتل 11 شرطيا وإصابة آخرين خلال تصديهم للهجوم.وقال التلفزيون إن وكالة أنباء فارس أفادت بمقتل وإصابة عدد من المسلحين الذين شنوا الهجوم، فيما أكدت قوات الأمن أن الوضع الآن بات تحت السيطرة.