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عربي-دولي

هيئة تابعة للبحرية البريطانية: نحقق في حادث قرب باب المندب

Lebanon 24
15-12-2023 | 01:52
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أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير بوقوع حادث شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب.
وأضافت أن الحادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني. وذكرت الهيئة أنها تنصح السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.
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وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت أمس إنها استهدفت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وأصابتها "إصابة مباشرة".
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب يوم الخميس.

وقالت القيادة الأميركية إنه "لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي".

وأضافت أن "الحادث لم يشهد تدخل قوات أميركية"، مشيرة إلى تواصل "مراقبة الوضع عن كثب".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الخميس أن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل للحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.
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