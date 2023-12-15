Advertisement

عربي-دولي

سوليفان يلتقي عباس في رام الله اليوم

Lebanon 24
15-12-2023 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1141428-638382283447838393.jpg
Doc-P-1141428-638382283447838393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول أميركي إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم الجمعة.

وذكر المسؤول أن سوليفان سيناقش الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
Advertisement

وقال سوليفان الخميس إن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية جرى إصلاحها.
وأضاف للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة وتحديدا.

وأحجم سوليفان عن الخوض في تفاصيل أو تقديم جدول زمني، لكنه وصف المحادثة بأنها بناءة، وقال إن هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف الاستراتيجية والخطوات اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:48 | 2023-12-15
04:37 | 2023-12-15
03:48 | 2023-12-15
03:43 | 2023-12-15
03:41 | 2023-12-15
03:37 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24