سوليفان يلتقي عباس في رام الله اليوم





وذكر المسؤول أن سوليفان سيناقش الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

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وقال سوليفان الخميس إن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية جرى إصلاحها. كشف مسؤول أميركي إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم الجمعة.وذكر المسؤول أن سوليفان سيناقش الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.وقال سوليفان الخميس إن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية جرى إصلاحها.

وأضاف للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة وتحديدا.



وأحجم سوليفان عن الخوض في تفاصيل أو تقديم جدول زمني، لكنه وصف المحادثة بأنها بناءة، وقال إن هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف الاستراتيجية والخطوات اللازمة.