هل أُجبرت على إقامة الحفل؟.. جمعية بريطانية تعتذر عن جمع تبرعات للإسرائيليين

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اعتذرت الجمعية الملكية للفنون في بريطانيا عن استضافة السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة تسيبي هوتوفيلي، بمقر الجمعية في تجمع أقيم لجمع التبرعات لصالح "الإسرائيليين"، بعد انتقادات كثيرة لتنظيم التجمع.يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من التصريحات المتطرفة التي أدلت بها السفيرة.‏وواجهت الجمعية انتقادات شديدة واعتصاما للعشرات من موظفيها ونشطاء حقوق الإنسان اعتراضاً على استضافة الحدث.في المقابل، ذكرت الجمعية على أنها جهة غير سياسية ولا تقبل استضافة مثل هذه التجمعات مؤكدة بأن الحدث تم تنظيمه من قبل جهة لم تفصح عن التفاصيل.والأربعاء الماضي أعلنت سفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي هوتوفيلي، "رفضها بشكل قاطع، قبول إسرائيل بحل الدولتين في أعقاب الصراع مع غزة".