بالأرقام.. إكتشفوا حصيلة القتلى والجرحى خلال "حروب إسرائيل"

مرّ نحو 75 عاماً على الصراع الفلسطيني - الإسرائيليّ، قُتل خلاله آلاف من الإسرائيليين لاسيما في الحروب التي شاركت فيها الدول العربية لتحرير فلسطين.

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وفي ما يلي، نستعرض حصيلة القتلى والجرحى والأسرى في حروب إسرائيل على مر العقود:

1- القتلى الإسرائيليون

- خلال حرب 1967 (5 إلى 10 حزيران): قُتل 650 إسرائيلياً

- خلال حرب 1973 (6 إلى 24 تشرين الأول): قُتل 2656 إسرائيلياً

- حرب 2023: قُتل 1641 إسرائيلياً منذ 7 تشريين الأول الماضي

2- الجرحى الإسرائيليون:

- خلال حرب 1967 (5 إلى 10 حزيران): نحو 2000 جريح إسرائيلي

- خلال حرب 1973 (6 إلى 24 تشرين الأول): أكثر من 7000 جريح إسرائيلي

- حرب 2023: جرح 9976 إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي

3- الأسرى الإسرائيليون:

- خلال حرب 1967 (5 إلى 10 حزيران): 15 أسيراً

- خلال حرب 1973 (6 إلى 24 تشرين الأول): 340 أسيراً

- حرب 2023: 242 أسيراً.