بالأرقام.. إكتشفوا حصيلة القتلى والجرحى خلال "حروب إسرائيل"

مرّ نحو 75 عاماً على الصراع الفلسطيني - الإسرائيليّ، قُتل خلاله آلاف من الإسرائيليين لاسيما في الحروب التي شاركت فيها الدول العربية لتحرير فلسطين.
وفي ما يلي، نستعرض حصيلة القتلى والجرحى والأسرى في حروب إسرائيل على مر العقود:
1- القتلى الإسرائيليون
- خلال حرب 1967 (5 إلى 10 حزيران): قُتل 650 إسرائيلياً
- خلال حرب 1973 (6 إلى 24 تشرين الأول): قُتل 2656 إسرائيلياً
- حرب 2023: قُتل 1641 إسرائيلياً منذ 7 تشريين الأول الماضي
2- الجرحى الإسرائيليون:
- خلال حرب 1967 (5 إلى 10 حزيران): نحو 2000 جريح إسرائيلي
- خلال حرب 1973 (6 إلى 24 تشرين الأول): أكثر من 7000 جريح إسرائيلي
- حرب 2023: جرح 9976 إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي
3- الأسرى الإسرائيليون:
- خلال حرب 1967 (5 إلى 10 حزيران): 15 أسيراً
- خلال حرب 1973 (6 إلى 24 تشرين الأول): 340 أسيراً
- حرب 2023: 242 أسيراً.
(الخليج أونلاين)