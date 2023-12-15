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عربي-دولي

ضغوط أميركية على إسرائيل للبدء في إنهاء "حرب غزة"

Lebanon 24
15-12-2023 | 03:35
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تضغط واشنطن على إسرائيل من أجل إنهاء حملتها البرية والجوية الواسعة النطاق بقطاع غزة في غضون أسابيع والانتقال إلى مرحلة "أكثر استهدافا" في حربها ضد حركة حماس وعدة دول أخرى، بحسب ما ذكرته صحف أميركية.
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وقال مسؤولون أميركيون إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حث الزعماء الإسرائيليين على التحول من الاعتماد على الغارات الجوية والهجمات البرية في غزة إلى العمليات العسكرية المستهدفة، وحذر من أن الصراع الذي طال أمده سيجعل من الصعب حكم الأراضي الفلسطينية بعد الحرب، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويبدو أن اجتماعات سوليفان مع القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، الخميس، لم تحقق تقدما كبيرا في معالجة الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضحايا المدنيين، ومدة الصراع، والدعم الدولي الضعيف للحملة الإسرائيلية، والحكم المستقبلي لقطاع غزة، بحسب الصحيفة.

وتقوم الولايات المتحدة بممارسة ضغط كامل في المنطقة حتى يبدأ الإسرائيليون في إنهاء الصراع، وقال المسؤولون الأميركيون الذين لم تذكر "وول ستريت جورنال" اسمهم، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى انتهاء القتال في غضون أسابيع، وليس أشهر، على الرغم من أن إدارة بايدن تواصل دعم الحملة الإسرائيلية لتدمير قدرة حماس على شن عمليات عسكرية أو حكم غزة.
 
وفي سياق متصل نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن "بايدن يريد أن تتحول إسرائيل إلى تكتيكات أكثر دقة في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا". 

وقد أوضح المسؤولون الأميركيون هذا الجدول الزمني لنظرائهم الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، وهي الخطوة الأخيرة ضمن "خطوات تدريجية" من جانب الإدارة للإعلان عن أن الصبر الأميركي تجاه الوفيات بين المدنيين على نطاق واسع "بدأ ينفد"، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز". (الحرة) 

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