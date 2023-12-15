"الإعصار فانيا" يتسلل من أوروبا... ثلوج لم تشهدها موسكو من 63 عاما

ضرب إعصار ثلجي قوي القسم الأوروبي من روسيا ووصل العاصمة موسكو ومنطقتها ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك تساقطات ثلجية بارتفاع نصف متر ، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأطلق خبراء الأرصاد الجوية الألمان على الإعصار اسم "فانيا" الروسي.

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ويتوقع تساقط ثلوج لم تشهدها موسكو منذ 63 عاما. كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتشكل اليوم كثبان ثلجية بارتفاع نصف متر.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا من تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو حتى الساعة 12:00 اليوم وتزايد الرياح الجنوبية الشرقية مع هبات تصل سرعتها إلى 17 متر/ثانية مع عواصف وانجرافات ثلجية في بعض الأماكن.