الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير مقر قيادي لحماس.. معارك داخل الأنفاق (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يدعي فيه، تدمير جيش العدو الإسرائيلي مقر قيادة كتيبة الشجاعية التابعة لحماس.

#عاجل قوات جيش الدفاع سيطرت ودمرت مقر قيادة كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية. خلال النشاط قضى المقاتلون على مخربين ودمروا فتحة نفق تواجد فيه مخرب حاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواتنا. وتم تدمير المجمع من قبل طائرات تابعة لسلاح الجو، ودبابات وقوات هندسة



⭕️على مدار آخر… pic.twitter.com/hzlCf79xzq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2023 Advertisement



وقال أدرعي: "خلال المعارك قضى المقاتلون على عناصر من حماس ودمروا فتحة نفق تواجد فيه مقاتل، حاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواتنا. وقال أدرعي: "خلال المعارك قضى المقاتلون على عناصر من حماس ودمروا فتحة نفق تواجد فيه مقاتل، حاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواتنا.

وأضاف: "تم تدمير المجمع من قبل طائرات تابعة لسلاح الجو، ودبابات وقوات هندسة"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت بنى تحتية لحماس في قلب مدينة خان يونس، وقضت على العديد من مقاتلي الحركة وعثرت على فتحات أنفاق تابعة لمنظمة حماس".



وتابع أنه خلال عملية المداهمة عثر الجيش الإسرائيلي على فتحة نفق وبداخله دراجات نارية استخدمها مقاتلو حماس خلال هجومهم الدموي في 7 تشرين الأول.



