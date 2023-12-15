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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير مقر قيادي لحماس.. معارك داخل الأنفاق (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2023 | 03:48
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يدعي فيه، تدمير جيش العدو الإسرائيلي مقر قيادة كتيبة الشجاعية التابعة لحماس.
 
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وقال أدرعي: "خلال المعارك قضى المقاتلون على عناصر من حماس ودمروا فتحة نفق تواجد فيه مقاتل، حاول إلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواتنا.
وأضاف: "تم تدمير المجمع من قبل طائرات تابعة لسلاح الجو، ودبابات وقوات هندسة"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت بنى تحتية لحماس في قلب مدينة خان يونس، وقضت على العديد من مقاتلي الحركة وعثرت على فتحات أنفاق تابعة لمنظمة حماس".

وتابع أنه خلال عملية المداهمة عثر الجيش الإسرائيلي على فتحة نفق وبداخله دراجات نارية استخدمها مقاتلو حماس خلال هجومهم الدموي في 7 تشرين الأول.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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