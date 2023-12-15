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سوليفان: سنعمل للتأكد من إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
15-12-2023 | 04:48
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مشددا على أن واشنطن ستعمل "للتأكد من إطلاق سراح الرهائن والعودة إلى أهاليهم".
وقال سوليفان "نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش بسلام مع جيرانه".
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وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن تبذل مساع لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة.


وأوضح سوليفان أنه أجرى محادثات عميقة في إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.


وأشار سوليفان الى انه "سيكون هناك تحول إلى مرحلة في الحرب تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس، ولن أتحدث عن جداول زمنية".
 
وتابع: "أجريت مباحثات بناءة جدا مع الإسرائيليين بشأن التحول من مرحلة الحرب عالية الكثافة، واتفقنا على أن محاربة حماس ستستغرق شهورا وستتم على مراحل".
 
وقال ان "واشنطن تريد رؤية نتائج بشأن نية إسرائيل تجنب سقوط خسائر بصفوف المدنيين في غزة، والحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنها لا تعتزم احتلال غزة لفترة طويلة".
 
وأضاف: "نعتقد أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من الشمال يجب أن يتمكنوا من العودة والشعور بالأمن الحقيقي، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التوصل إلى نتيجة عبر التفاوض، نعتقد أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى التجديد، وحماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتختبئ وراء المستشفيات والمدارس".
 
وقال: "أفضل طريقة لتحقيق تقارب مع إسرائيل بشأن حماية المدنيين في غزة هي النقاش خلف الأبواب المغلقة".
 
 
وختم: "تقع على عاتق إيران مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف هجمات الحوثيين على الملاحة، وأميركا تعمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع تهديد الحوثيين".
 

 

 

 
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