مقتل جنديّ إسرائيليّ اليوم... هذه رتبته العسكريّة

أعلن الجيش الإسرائيليّ عن مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فإنّ الجندي الذي قُتِلَ هو قائد دبابة.