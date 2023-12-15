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عربي-دولي

مقتل جنديّ إسرائيليّ اليوم... هذه رتبته العسكريّة

Lebanon 24
15-12-2023 | 05:15
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أعلن الجيش الإسرائيليّ عن مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.
 
 
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فإنّ الجندي الذي قُتِلَ هو قائد دبابة.
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غزة

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