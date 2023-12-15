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عربي-دولي

الرقم كبير جدّاً... إصابة 515 شخصاً في حادث تصادم بين قطارين!

Lebanon 24
15-12-2023 | 05:32
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اصطدم قطارا مترو أنفاق من الخلف وسط ثلوج كثيفة في العاصمة الصينية بكين، ما أدى إلى إصابة 515 شخصاً، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم 102 أصيبوا بكسور في العظام.

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