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عربي-دولي
الرقم كبير جدّاً... إصابة 515 شخصاً في حادث تصادم قطارين!
Lebanon 24
15-12-2023
|
05:32
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اصطدم قطارا مترو أنفاق من الخلف وسط ثلوج كثيفة في العاصمة الصينية بكين، ما أدى إلى إصابة 515 شخصاً، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم 102 أصيبوا بكسور في العظام.
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