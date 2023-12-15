الرقم كبير جدّاً... إصابة 515 شخصاً في حادث تصادم قطارين!

اصطدم قطارا مترو أنفاق من الخلف وسط ثلوج كثيفة في العاصمة الصينية بكين، ما أدى إلى إصابة 515 شخصاً، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم 102 أصيبوا بكسور في العظام.





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