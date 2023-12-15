بعدما طالب بإلقاء قنبلة نووية على غزة... وزير إسرائيلي يثير الجدل بتصريحات جديدة

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صرّح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو أنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.وتأتي تصريحات إلياهو بعد أيام من دعوته لإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وقبلها استخدام السلاح النووي لإبادة القطاع.وكان إلياهو يتحدث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن عملية إطلاق نار في القدس، عندما طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين "ميدانياً"، وقطع الطريق على أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.وكان الوزير الإسرائيلي قد أثار غضبًا عربيًا ودوليًا، بعد أن قال في وقت سابق إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفًا أن قطاع غزة يجب ألّا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى حركة حماس.