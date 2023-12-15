أكثر من 12 دولة تُطالب إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الدول، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، إن "ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول". (سكاي نيوز)

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