Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 12 دولة تُطالب إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

Lebanon 24
15-12-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1141539-638382442637530277.jpg
Doc-P-1141539-638382442637530277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، إن "ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول". (سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2023-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:24 | 2023-12-15
10:08 | 2023-12-15
10:00 | 2023-12-15
09:08 | 2023-12-15
09:03 | 2023-12-15
08:17 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24