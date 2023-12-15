لقي حتفه... نائب يفجّر قنبلة خلال اجتماع وهكذا كان مصير الحاضرين! (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أحد النواب فجّر قنبلة يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية.

قالت وزارة الداخلية في #أوكرانيا، إن أحد النواب فجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية المجرية، مما أدى إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/0kcH0mfP1q — Independent عربية (@IndyArabia) December 15, 2023 Advertisement



وأدى الحادث إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع، بحسب ما كشفته الوزارة. وأدى الحادث إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع، بحسب ما كشفته الوزارة.





وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب قنبلة يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين". وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب قنبلة يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".

وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث، وفقاً للبيان. (روسيا اليوم)