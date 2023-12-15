Advertisement

عربي-دولي

لقي حتفه... نائب يفجّر قنبلة خلال اجتماع وهكذا كان مصير الحاضرين! (فيديو وصور)

Lebanon 24
15-12-2023 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1141542-638382450023743717.jpg
Doc-P-1141542-638382450023743717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أحد النواب فجّر قنبلة يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية.
 
 
 
Advertisement


وأدى الحادث إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع، بحسب ما كشفته الوزارة.
 
نائب يفجر قنبلة خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا (فيديو)


وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب قنبلة يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".
 
 
وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث، وفقاً للبيان. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2023-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:24 | 2023-12-15
10:08 | 2023-12-15
10:00 | 2023-12-15
09:08 | 2023-12-15
09:03 | 2023-12-15
08:17 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24