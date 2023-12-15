"جحيمٌ ما بعده جحيم".. ما يجري داخل السّجون الإسرائيلية مروّع!

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وقالت الهيئة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال قطعت الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى، وتتعمّد قطع المياه، ولا توفّرها إلا لمدة 50 دقيقة فقط.وأشارت إلى أن الإدارة سحبت المواد الغذائية من أقسام السجن، وقلّصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق "الكانتينا".كذلك، نفّذت قوات القمع المدججة بالسلاح اقتحامات للأقسام كافة، رافقتها عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب، بمشاركة وحدات "اليمّام".ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة النقب حرمت الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية، وعزلت بعضهم في الزنازين الانفرادية، وأغلقت الأقسام، وعزلتها عن بعضها البعض.وبيّنت أن إدارة معتقل النقب، سحبت محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، وكلّ الأدوات الكهربائية، وحرمتهم من الخروج إلى الحمامات المخصصة للاستحمام، ولم يتمكّن بعضهم من الاستحمام منذ أيام، كما حرمتهم من "الفورة"، وزادت من أجهزة التشويش، وأوقفت زيارات عائلات المعتقلين، وأبلغت المحامين بذلك.وأكدت الهيئة أن الإدارة أغلقت المغسلة وهي إحدى أهم مرافق السجن، ما أدى لعدم تمكّن المعتقلين من غسل ملابسهم منذ أيام، كما نفّذت عمليات نقل جماعية داخل المعتقلات، بما فيها نقل معتقلين من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر.ودعت الهيئة، كل المؤسسات الدولية الى التدخّل العاجل لحماية المعتقلين من ممارسات الاحتلال لهذه الإجراءت القمعية المشددة، والتي تزيد من معاناتهم.ويوم أمس، أفادت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب عائلة الشهيد عبد الرحمن مرعي الذي قضى في السجون الإسرائيلية، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ جرائم مكثّفة في حقّ هؤلاء وعائلاتهم تُعَدّ الأخطر منذ عقود، وسط الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وفي كلمة ألقاها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، في المؤتمر الصحافي المُشار إليه، قال إنّ 6 أسرى استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول الماضي، آخرهم الشهيد ثائر أبو عصب.