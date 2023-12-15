حرب وتاج ملك مُهدّد وكارثة مناخيّة... ما هي توقّعات نوستراداموس للعامّ 2024؟

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مع اقتراب العام 2023 من نهايته، عاد الحديث عن تنبؤات المنجم الفرنسي نوستراداموس.وبحسبما ورد في سلسلة التنبؤات في كتابه 1555 Les Prophéties، قدم نوستراداموس تنبؤات عديدة حول المستقبل، على الرغم من أن معظمها منفتح على العديد من التفسيرات.وفي حين أن توقعات نوستراداموس غامضة للغاية، إلا أن التنبؤات التي استنتجها المنجمون الذين يقرأون أعماله ترجح أن 2024 سيكون عاما مليئا بالإثارة، على ما يبدو.وتقول إحدى توقعاته: "سوف يصبح الخصم الأحمر شاحبا من الخوف، ما يضع المحيط العظيم في حالة من الرهبة".ونظر بعض المفسرين إلى هذا على أنه إشارة إلى الصين ومواجهة محتملة في البحر، بينما قام آخرون بتوسيع تفسيراتهم للإشارة إلى أن الناتو يمكن أن يتدخل.يفترض نوستراداموس أن عرش الملك تشارلز معرض للخطر، وأشار العراف في أشعاره إلى "ملك الجزر"، الذي قال إنه سيحصل على طلاق مثير للجدل وسيتم "طرده بالقوة" في النهاية.وعلاوة على ذلك، قال إن هذا الحاكم سيتم الاستيلاء على سلطته من قبل "شخص ليس له أي علامة ملك".وفي كتاب نُشر عام 2006، قال ماريو ريدينغ، مفسر نصوص نوستراداموس الأكثر مبيعا، إن هذا المقتطف يشير إلى إجبار الملك تشارلز على التنازل عن العرش بسبب "الهجمات المستمرة عليه وعلى زوجته الثانية".واقترح أيضا أن يتولى هاري، الرجل الذي "ليس لديه أي علامة ملك"، التاج بدلا من شقيقه ويليام، الوريث الحالي.ومن المثير للاهتمام أنه منذ نشر كتاب ريدينغ، تخلى هاري عن دوره كأحد أفراد العائلة المالكة. وبعبارة أخرى، فهو الآن "ليس لديه أي علامة ملك" على الإطلاق.تنبأ نوستراداموس في إحدى النصوص أن "الأرض الجافة ستصبح أكثر جفافا، وستكون هناك فيضانات عظيمة".كما توقع وصول "مجاعة كبيرة جدا بسبب موجة ملوثة"، وهو ما اعتبره البعض أنه يعني أن تسونامي سيضرب الزراعة ما يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.يبلغ البابا فرنسيس من العمر 86 عاما، وقد عانى مؤخرا من سلسلة من المشاكل الصحية، لذا، ليس من الغريب أن نتخيل أن الكنيسة الكاثوليكية قد تحتاج قريبا إلى البحث عن بابا جديد.وفي الواقع، هذا ما زُعم أن نوستراداموس تنبأ به عندما كتب: "من خلال وفاة الحبر الأعظم المتقدم في السن، سيتم انتخاب روماني في سن جيدة". (روسيا اليوم)