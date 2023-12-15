النيران اندلعت فيها... صاروخ أُطلق من اليمن أصاب سفينة أيّ علم كانت ترفع؟

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قال مسؤول دفاع أميركي إن صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، أصاب سفينة شحن ترفع علم ليبيريا، في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة.وحدد المسؤول السفينة بأنها "إم إس سي بلاتينيوم 3"، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا. (سكاي نيوز)