أردوغان لبايدن عن الوضع في غزة: هناك مسؤولية تاريخية وقضية ضمير

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أجرى محادثات موسعة وتفصيلية مساء أمس الخميس مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث بحثا بشكل خاص التطورات في غزة.ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك أكثر من 18 ألف ضحية في غزة وقد تم تدمير البيوت والمساجد والكنائس والمشافي، مشيرا إلى أنه قال للرئيس بايدن "يجب أن تتدخلوا في هذا الأمر.. إن لم تتدخلو سيتستمر الأمر.. هناك مسؤولية تاريخية وقضية ضمير بهذا الأمر".وأضاف أردوغان أنه لا يمكن انتظار نية حسنة من إسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار، بل يجب الأخذ بالاعتبار المواقف الدولية الآن حول إسرائيل.وأشار الرئيس التركي إلى أنه بالتصويت قبل أيام بالأمم المتحدة، صوتت 121 دولة لصالح الدعوة لوقف إطلاق النار، وحوالي 40 دولة امتنعت عن التصويت، وحوالي 10 دول من بينها الولايات المتحدة دعمت إسرائيل في موقفها، معتبرا أن هذا التصويت يظهر أن إسرائيل باتت تواجه عزلة دولية.