فقدان السيطرة على سفينة في باب المندب.. هل اختطفها قراصنة؟

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أعلنت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن طاقم سفينة كانت تبحر في محيط مضيق باب المندب فقد السيطرة عليها على ما يبدو، كاشفة أنها تتحرك الآن صوب الصومال.وحددت الهيئة موقع السفينة بالقرب من بحر العرب وجزيرة سقطرى اليمنية. وقالت في مذكرة استشارية "في الوقت الحالي، تم الإبلاغ عن أن جميع أفراد الطاقم بخير".من جهتها، قالت قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة باتجاه سفينة تجارية قد يكون قراصنة قد اختطفوها.وأضافت القوة في بيان لرويترز "استنادا إلى المعلومات الأولية المتاحة عن السفينة إم.في روين فإن السفينة الإسبانية فيكتوريا الرائدة في عملية أتلانتا التابعة ليونافور تتقدم بسرعة نحو السفينة التي يقال إن قراصنة اختطفوها سعيا لمزيد من المعرفة وتقييم الإجراءات التالية".وأضاف البيان أنها تنسق مع القوة البحرية المشتركة الدولية الأوسع نطاقا.وتشير بيانات قاعدة بيانات الشحن العامة إيكواسيز إلى أن السفينة التي ترفع العلم المالطي تشغلها شركة بلغارية. وإذا تأكد ذلك، فستكون هذه أول عملية اختطاف يشارك فيها قراصنة صوماليون، منذ سنوات بعد أن أوقفت جهود مكافحة القرصنة التي بذلتها قوات بحرية دولية مثل هذه العمليات في خليج عدن والمحيط الهندي.وكانت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية قد ذكرت على موقعها الإلكترونيفي وقت سابق من اليوم أنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة جديدة في محيط باب المندب على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخا اليمني.وكان ذلك التقرير هو الثاني من نوعه في نفس المنطقة خلال اليوم بعد تقرير عن واقعة أخرى شمال ميناء المخا. كما أشارت إلى حادثة ثالثة على بعد 60 ميلا بحرياً جنوب غربي ميناء الحديدة باليمن.ونصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة. (العربية)