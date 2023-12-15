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عباس لسوليفان: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
15-12-2023 | 11:38
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طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "من خلال وقف إطلاق النار الفوري" وتجنيب المدنيين القتال.

وأكد عباس خلال لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في الضفة الغربية على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".
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ودعا عباس إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار".


كما جدد عباس التأكيد على "فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن" إلى قطاع غزة، وفقا للبيان.



وطلب عباس من الولايات المتحدة "التدخل لإلزام إسرائيل" لوقف عملياتها في الضفة الغربية و"منع التهجير القسري" في الضفة الغربية وغزة.


وأكد عباس أن "السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين.. وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".


وشدد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، رافضا قبولمخططات إسرائيل لفصله جزئيا أو كليا.
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