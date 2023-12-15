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إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم.. وواشنطن تعلّق

Lebanon 24
15-12-2023 | 12:04
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أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ستسمح بمرور أول شحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة، في خطوة لاقت ترحيب البيت الأبيض.

ووافقت إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
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وأضاف المكتب أن الفتح سيساعد إسرائيل في الحفاظ على التزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يوميا، وهو ما تم الاتفاق عليه في صفقة الرهائن التي جرى التوصل إليها وتنفيذها الشهر الماضي.

وتعليقا على الخطوة الإسرائيلية، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان بعد زيارة لإسرائيل إن الولايات المتحدة ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة أمام المساعدات الإنسانية.
وتابع سوليفان "نرحب بهذه الخطوة المهمة"، مضيفا أنه تم إبلاغه بالقرار قبل مغادرته إسرائيل.
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