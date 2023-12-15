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عربي-دولي

عن استئناف الحوار مع بوتين.. ماذا قال ماكرون؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 12:53
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه “لم يغير رقم هاتفه”.


وبشأن مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي، قال خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا كان بوتين يريد الحوار ولديه مقترحات لتحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا فأنا مستعد للعمل الجاد للتحدث معه. وأنا لم أغير رقم هاتفي".
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وكان بوتين قد أشار مؤخرا إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاعل مع فرنسا وأن علاقة عمل جيدة كانت تجمعه مع ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي أنهى هذه العلاقة.
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