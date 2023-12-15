شهيد جديد للصحافة في غزة.. مصوّر "الجزيرة" ضحية العدوان

أعلنت قناة "الجزيرة" الإخبارية استشهاد مصوّر القناة، الزميل سامر أبو دقة، في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خانيونس.





وكانت القناة قد أفادت بأن أبو دقة بعد أصابته، كان محاصراً إلى جانب عدد من المصابين بالمدرسة بسبب القصف المستمر.

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