بعد مضي 70 يوماً على "طوفان الأقصى".. هذا ما كشفه أبو عبيدة

أشار الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إلى تمكن مقاتلي "القسّام من تدمير أكثر من 100 ألية على مدار الأيام الـ 5 الماضية".



وقال في بيان: "يرصد مجاهدونا صراخ الجنود وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي لدى وقوعهم في كمائننا"، لافتا إلى أن "العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جلية".

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وأكد أن "مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحيّ"، مضيفاً: "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال، لا كتائبنا".





وذكّر أبو عبيدة بأن "الإدارة الأميركية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى". وقال في بيان: "يرصد مجاهدونا صراخ الجنود وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي لدى وقوعهم في كمائننا"، لافتا إلى أن "العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جلية".وأكد أن "مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحيّ"، مضيفاً: "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال، لا كتائبنا".وذكّر أبو عبيدة بأن "الإدارة الأميركية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى".