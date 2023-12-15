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عربي-دولي

بعد مضي 70 يوماً على "طوفان الأقصى".. هذا ما كشفه أبو عبيدة

Lebanon 24
15-12-2023 | 14:03
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أشار الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إلى تمكن مقاتلي "القسّام من تدمير أكثر من 100 ألية على مدار الأيام الـ 5 الماضية".

وقال في بيان: "يرصد مجاهدونا صراخ الجنود وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي لدى وقوعهم في كمائننا"، لافتا إلى أن "العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جلية".
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وأكد أن "مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحيّ"، مضيفاً: "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال، لا كتائبنا".


وذكّر أبو عبيدة بأن "الإدارة الأميركية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى".
 
هذا وأكد أبو عبيدة أن "العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدّعي أنها حرب وجودية"، كاشفاً عن أن "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".


وقال: "ما يُعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي"، مضيفاً أن "شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلاه".


إلى ذلك، تطرق أبو عبيدة إلى الواجب المطلوب في الوقت الحالي، مبيناً أنه "الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة".


ودعا مجدداً "كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة".
 
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