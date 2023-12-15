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عربي-دولي

بيان سعودي إيراني صيني بشأن الحرب في غزة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 15:08
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دعا بيان مشترك عن السعودية وإيران والصين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.


كما دعا البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة، لإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.
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وأبدى الأطراف الثلاثة قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.


وأكد الأطراف الثلاثة أيضاً على أن أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.


وصدر البيان في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية في بكين.
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