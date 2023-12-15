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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
Lebanon 24
15-12-2023
|
16:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 3 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة بنيران صديقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس" إن "قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بتشخيص خطأً لثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدًا، حيث أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم" في الشجاعية.
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وأوضح أنه "أثناء عمليات تمشيط ومسح منطقة الحادث، ثارت شبهة حول هوية القتلى. وتم نقل الجثث لغرض فحصها في الأراضي الإسرائيلية، حيث تبين أن القتلى ما هم إلا ثلاثة مختطفين إسرائيليين".
وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي باشر التحقيق في الحادث على الفور، مؤكدا أنه وقع في منطقة قتال شهدت العديد من الاشتباكات طيلة الأيام الأخيرة.
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