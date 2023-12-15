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عربي-دولي

نتانياهو يعلّق على مقتل رهائن بالخطأ: "مأساة لا تحتمل"

Lebanon 24
15-12-2023 | 16:27
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إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، مقتل 3 رهائن إسرائيليين في غزة عن طريق الخطأ، "مأساة لا تحتمل".



وقال نتانياهو في منشور عبر "إكس": "مع كل شعب إسرائيل، أنا أحني رأسي بحزن عميق وأبكي على سقوط ثلاثة من أحبائنا الذين اختُطفوا".
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وأضاف: "هذه مأساة لا تحتمل. دولة إسرائيل بأسرها حزينة في هذا المساء. قلبي مع العائلات المتألمة في هذا الوقت العصيب".


كما حثّ جنوده على مواصلة جهودهم لاستعادة كل المخطوفين، مؤكدا على "استخلاص الدورس" مما حدث.
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