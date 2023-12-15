حماس تعلن عن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت حكومة حماس أن 18 ألفاً و800 فلسطيني استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت أن بين الشهداء الذين تم إحصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، فيما أصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.

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