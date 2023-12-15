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حماس تعلن عن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
15-12-2023 | 17:30
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أعلنت حكومة حماس أن 18 ألفاً و800 فلسطيني استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت أن بين الشهداء الذين تم إحصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، فيما أصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.
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