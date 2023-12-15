مجموعة السبع تقترب من مصادرة أصول روسية لتمويل أوكرانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن "دولاً غربية تستكشف سبلا لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا".

وأفادت الصحيفة بأن "مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار قيمة أصول سيادية ثابتة روسية".

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