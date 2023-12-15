فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا بعد تدفّق طالبي اللجوء

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قال حرس الحدود الفنلندي إن فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا مرة أخرى مساء أمس لمدة شهر بعد دخول أكثر من 300 طالب لجوء من روسيا خلال يومين.وأعادت البلاد فتح معبرين حدوديين الخميس للسماح بالسفر بين البلدين بعد إغلاق كامل لأسبوعين، لكن الحكومة قررت في اليوم نفسه إغلاقهما مجدداً الجمعة بعد عودة تدفق طالبي اللجوء بمجرد بدء تخفيف القيود على الحدود.ودخل نحو 900 طالب لجوء من دول مثل كينيا والمغرب وباكستان والصومال وسورية واليمن إلى فنلندا من روسيا في نوفمبر، وهو رقم مرتفع مقارنة مع أقل من واحد يوميا في السابق، وفقا لحرس الحدود.وتقول هلسنكي إن تدفق طالبي اللجوء الذين يصلون عبر روسيا هو تحرك مدبر من قبل موسكو ردا على قرار فنلندا زيادة التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. وينفي الكرملين ذلك.وتوقّف وصول الوافدين عندما أغلقت فنلندا الحدود في أواخر نوفمبر، لكنه استؤنف الخميس عندما أعيد فتح اثنين من المعابر الثمانية.وقال حرس الحدود إن 155 طالب لجوء وصلوا أمس عبر المعبرين المفتوحين.