16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا بعد تدفّق طالبي اللجوء
Lebanon 24
15-12-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال حرس الحدود الفنلندي إن فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا مرة أخرى مساء أمس لمدة شهر بعد دخول أكثر من 300 طالب لجوء من روسيا خلال يومين.
وأعادت البلاد فتح معبرين حدوديين الخميس للسماح بالسفر بين البلدين بعد إغلاق كامل لأسبوعين، لكن الحكومة قررت في اليوم نفسه إغلاقهما مجدداً الجمعة بعد عودة تدفق طالبي اللجوء بمجرد بدء تخفيف القيود على الحدود.
Advertisement
ودخل نحو 900 طالب لجوء من دول مثل كينيا والمغرب وباكستان والصومال وسورية واليمن إلى فنلندا من روسيا في نوفمبر، وهو رقم مرتفع مقارنة مع أقل من واحد يوميا في السابق، وفقا لحرس الحدود.
وتقول هلسنكي إن تدفق طالبي اللجوء الذين يصلون عبر روسيا هو تحرك مدبر من قبل موسكو ردا على قرار فنلندا زيادة التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. وينفي الكرملين ذلك.
وتوقّف وصول الوافدين عندما أغلقت فنلندا الحدود في أواخر نوفمبر، لكنه استؤنف الخميس عندما أعيد فتح اثنين من المعابر الثمانية.
وقال حرس الحدود إن 155 طالب لجوء وصلوا أمس عبر المعبرين المفتوحين.
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
Lebanon 24
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
01:23 | 2023-12-15
15/12/2023 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
10:51 | 2023-12-15
15/12/2023 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة "حياة أو موت".. ما سرّ هجوم باسيل العنيف على قائد الجيش؟!
Lebanon 24
معركة "حياة أو موت".. ما سرّ هجوم باسيل العنيف على قائد الجيش؟!
04:00 | 2023-12-15
15/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:49 | 2023-12-15
استياء آيرلندي ومواكبة دبلوماسيّة وقانونية لمحاكمة المتهم بقتل جندي في اليونيفيل
18:54 | 2023-12-15
مشروع قرار من سيناتور لوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل
18:30 | 2023-12-15
مجموعة السبع تقترب من مصادرة أصول روسية لتمويل أوكرانيا
17:30 | 2023-12-15
حماس تعلن عن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
16:27 | 2023-12-15
نتانياهو يعلّق على مقتل رهائن بالخطأ: "مأساة لا تحتمل"
16:14 | 2023-12-15
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
16/12/2023 06:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
16/12/2023 06:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
16/12/2023 06:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24