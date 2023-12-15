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قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس في الضفة.. وفيديو يوثق

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:10
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اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.
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وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة تتجه صوب مخيم بلاطة شرق نابلس.
 
 
 
 
كما اقتحمت قوات إسرائيلية، ليل الجمعة ـ السبت، بلدة بيتين، شرق رام الله، حيث دخلت قوة راجلة وسط البلدة ومنطقة الجسر المؤدي إلى بلدة دير دبوان، وداهمت عددا من المنازل.

واعتقلت قوات إسرائيلية أيضا مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس. (سكاي نيوز)


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