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عربي-دولي

دوي انفجارات في كييف.. وتحليق طائرات روسية مسيّرة

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:16
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دوت سلسلة انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية منتصف ليل الجمعة ـ السبت عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة، وفق ا أفاد شهود عيان.

ووقعت الانفجارات على ضفتي نهر دنيبرو الذي يمر عبر المدينة. ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
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وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة.

وأضاف أن القوات الروسية تستهدف مناطق قريبة من وسط المدينة.

وذكر أن الأنشطة المضادة للطائرات كانت كثيفة في منطقة دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن الانفجارات دوت أيضا في منطقة بوديل التاريخية على الضفة المقابلة.

وأفاد شهود بوقوع انفجارات مدوية بعد منتصف الليل بقليل. وأضافوا أن صفارات الإنذار دوت على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. كما حذرت الشرطة على الضفة المقابلة السكان عبر مكبرات الصوت من الهجوم الجوي.

وأصدرت السلطات تحذيرات من هجمات صاروخية محتملة في كييف والمناطق المحيطة بالعاصمة حيث وردت أنباء عن وقوع انفجارات أيضا.

وظلت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في منطقة واسعة من الأراضي تمتد عبر المناطق الوسطى من البلاد.(العربية)


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