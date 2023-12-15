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عربي-دولي

غارات إسرائيلية فجرا على غزة توقع شهداء وجرحى

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:20
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين كذلك في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
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كذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع. (سكاي نيوز)




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